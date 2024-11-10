جعيدي في "الكبير أوي" أشهر شخصياته.. 7 معلومات عن الراحل حمدي الرملي

بالصور.. أول تعليق من أحمد شيبة بعد حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان حمدي الرملي، عن عمر 64 عاما، بعد صراع مع المرض. شارك في أعمال فنية عديدة، منذ بداية مشواره في السبعينات.

الفنان الراحل حمدي الرملي، عانى قبل رحيله من تليف في الكبد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه..

- ولد في 27 مارس من عام 1960.

- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- شارك الراحل، خلال فترة التسعينات، في مجموعة من أبرز الأفلام، منها: يا دنيا يا غرامي، رومانتيكا، هارمونيكا.

- ظهر الفنان الراحل في فوزاير "المضحكون"، التي قدمها النجم الراحل سمير غانم، ومسلسلات "يوميات ونيس"، و"القرموطي في مهمة سرية"، و"لحظات حرجة"، و"راجل وست ستات"، و"حكايات وبنعيشها".

- قدم الراحل شخصية جعيدي صاحب القهوة، في مسلسل "الكبير أوي".

- شارك مع الزعيم عادل إمام، في أكثر من عمل، منها "فرقة ناجي عطا الله"، و"مأمون وشركاه".

- وصل رصيد الفنان الراحل، إلى 62 عملا فنيا، وكان أخر ظهور له في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "فراولة"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم وأدى شخصية حملت اسمه "حمدي".

كان إيهاب الرملي، ابن شقيقة الفنان الراحل حمدي الرملي، أعلن عن موعد العزاء عبر حسابه على "فيسبوك" ، وكتب : "عزاء المغفور له الفنان حمدي الرملي اليوم المغرب بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة، أمام نادي نقابة المهن التمثيلية".