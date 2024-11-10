هشام جمال عن حسين الجسمي: "مش بيشوف إيه الموضة عشان يعمله"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المنتج هشام جمال رسالة للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "هشام" صورة تجمعه مع حسين الجسمي، وعلق عليها: "في أخر ١٠ سنين، كان دايمًا بيلفت انتباهي إننا بنعاصر ظاهرة مطرب صاحب صوت وموهبة، ونجاح استثنائي".

وتابع: "مش بيصور أغانيه، مش بيعمل استعراضات على المسرح في حفلاته، مش بيشوف إيه الموضة والملفت عشان يعمله، مش بيظهر في لقاءات تليفزيونية، مش بيعمل دويتوهات، أتمنى يعمل".

وأضاف: "ناجح بكل اللهجات وفي كل الدول العربية بشكل منفرد، بينجح بالخليجي في مصر، والمغرب العربي عادي، وأغانيه بالمصري بتنجح في كل الدول العربية عادي برضو، بينجح في أغاني الأفلام، تترات المسلسلات، أغاني الإعلانات، أدعية دينية، أغاني مناسبات وأغاني وطنية لكل الدول العربية تقريبًا".

واستكمل: "النجاح الاستثنائي ده ومكانته المستحقة من سنين مش من قريب، وهو النهاردة لسة في أوائل الأربعينات ما شاء الله، زيارة قصيرة نورت فيها بلدك مصر وكسرت الدنيا كالعادة، الفنان العظيم حسين الجسمي اللي بتشرف بصداقته وبشغلنا مع بعض".

جدير بالذكر أن هشام جمال احتفال بخطوبته على الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر في 2024، في جو عائلي.

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