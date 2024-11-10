منى زكي تطلق مبادرة ‬لتطوير مواهب المخرجات ولإنتاج أفلام قصيرة في البحرين

كتبت- منى الموجي:

أطلقت النجمة منى زكي من خلال شركة هيرستوري فيلمز حاضنة أفلام في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة الإعلام في مملكة البحرين ومهرجان البحرين السينمائي، بهدف فتح الأبواب أمام المخرجات البحرينيات لتطوير مواهبهن الفنية وإنتاج أفلام قصيرة استثنائية.

جاء إطلاق المبادرة في مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي، وأعلن وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، ومؤسستا شركة هيرستوري النجمة منى زكي، ورائدة الأعمال مي عبد العظيم، ورئيسة نادي السينما البحريني، سارة البدري، عن الشراكة تحت شعار "لها".

وأشاد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام بالمبادرة التي تطلقها شركة HerStory Films لأول مرة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن اختيار الشركة لمملكة البحرين لإطلاق مبادرتها، وتحديدًا خلال إقامة مهرجان البحرين السينمائي، يؤكد على فتح المزيد من أواصر التعاون الفني بين البلدين. كما أن هذه المبادرة توفر فرصة كبيرة للمخرجات البحرينيات للاستفادة من خبرات الشركة، وتطوير مهاراتهن الفنية، والفوز بإنتاج أفلام متميزة.

فيما أكدت مي عبد العظيم، أن تمكين المرأة في مجال صناعة السينما سيحدث فارقاً كبيراً في أسلوب التعبير عنها على مختلف الأصعدة وأن أهم أهداف الشركة يكمن في تبني إيصال أصوات النساء العربيات إلى العالم، وإيجاد صناعة أفلام أكثر شمولاً، تأكيداً على مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في السينما بشكل مستدام."

ومن جانبها، قالت منى زكي، إن هذه المبادرة تعد الأولى التي تطلقها الشركة خارج جمهورية مصر العربية، لتمكين صانعات الأفلام البحرينيات من تطوير نصوص أفلامهن عبر برنامج تدريبي وصولا إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت أن الشركة التي أسستها بالتعاون مع الناشرة ورائدة الأعمال المصرية مي عبدالعظيم تسعى إلى توفير أساسيات صناعة السينما وتبني القدرات، ودعم صانعات الأفلام الناشئات بالإضافة إلى كونها تهدف إلى تغيير أساليب سرد القصص المتعلقة بالنساء بوجه خاص والمجتمع عموما، بما يدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات الإبداعية.

كما أشارت سارة البدري، رئيسة مجلس إدارة نادي البحرين للسينما إلى أن إطلاق مشروع الحاضنة الذي يهدف إلى تمكين المرأة العربية وتطوير دورها في المشهد السينمائي، يُعد إنجازًا بارزًا للنسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها": "هذا المشروع يعزز أهدافنا ويؤكد على أهمية دور الشركات الإنتاجية في دعم قضايا المرأة، ودعوة صانعات الأفلام البحرينيات للاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التميز في مجال صناعة السينما."

جدير بالذكر أن المهرجان شهد تنظيم جلسة حوارية مع النجمة منى زكي وتحدثت خلالها عن مشوارها الفني وكذلك عن الأعمال التي ستقدمها للجمهور قريبا، وبينها فيلم "الست" الذي تناول سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم.