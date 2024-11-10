هنادي مهنا تنعى الفنان حمدي الرملي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة هنادي مهنا، الفنان حمدي الرملي، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، بعد صراع مع المرض.

ونشرت هنادي، صورة للراحل عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقته إيهاب الرملي، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة، وقراءة الفاتحة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمدي الرملي هو مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.

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