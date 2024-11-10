أيمن بهجت قمر مع منة شلبي: "الناس تقرا سيناريو بمكتب لكن في مستشفى جديدة"

كتبت- نوران أسامة:

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عن تعاونه مع الفنانة منة شلبي، في عمل فني جديد، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشر "أيمن"، صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الناس تقرا سيناريو، في مكتب، في شركة، لكن في مستشفى جديدة دي، بس كله يهون عشان خاطر منة".

يذكر أن الفنانة منة شلبي يعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "الهوى سلطان" ويشاركها البطولة: أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

https://www.facebook.com/aymanamar1974/?locale=ar_AR

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