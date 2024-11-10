أمير رمسيس ينعى الفنان حمدي الرملي: استيقظت على خبر مفجع

كتبت- نوران أسامة:

نعى المخرج أمير رمسيس، الفنان حمدي الرملي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، بعد صراع مع المرض.

وكتب "رمسيس"، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "استيقظت على خبر مفجع، وفاة الصديق العزيز حمدي الرملي، اشتغلنا مع بعض في فيلم (بتوقيت القاهرة) وكان لطيف إنه وافق على دور صغير لإني كنت حابب إني اشتغل معاه جدًا، وحافظ دوره كله في فيلم رومانتيكا".

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقته إيهاب الرملي، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة، وقراءة الفاتحة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمدي الرملي هو مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.

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