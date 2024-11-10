سامو زين يحتفل بعيد ميلاده الـ 45

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان سامو زين بعيد ميلاده الـ 45، والذي يوافق اليوم الأحد 10 نوفمبر.

وشارك "سامو" متابعيه، صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، كتب معلقًا: "الحمد لله على كل يوم، الحمد لله على كل سنة، الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله ربي على كل النعم مني ومن ابني محمد أسامة الأبرص "مو سامو زين"، نشكركم على معايداتكم الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

من ناحية أخرى، طرح الفنان سامو زين مؤخرًا أغنية "القبول نعمة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

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