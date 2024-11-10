وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع المرض

كتبت- سهيلة أسامة:

توفي صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر الفنان حمدي الرملي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقته إيهاب الرملي، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة، وقراءة الفاتحة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمدي الرملي هو مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر.