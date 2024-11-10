بهذه الكلمات.. ياسمين صبري تنعى والدة الفنان أحمد مكي

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة ياسمين صبري والدة الفنان أحمد مكي التي رحلت عن عالمنا أمس السبت.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الخاص بموقع "X": "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

وكشف الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك"، وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

يذكر أن ياسمين صبري تخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية تدور أحداثها في القاهرة في إطار إجتماعي.

اقرأ أيضا:

بسبب أزمته الصحية.. محيي إسماعيل يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

"حمدي كوبرا".. إنجي علاء تروج لأول سيناريوهات الموسم الأول من مسلسل "القصة الكاملة"

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم هانكس "Here"

صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع ابنته "جنى".. ما علاقة الفنان أحمد عز؟

حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها

"حمدي كوبرا".. إنجي علاء تروج لأول سيناريوهات الموسم الأول من مسلسل "القصة الكاملة"

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم هانكس "Here"

صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع ابنته "جنى".. ما علاقة الفنان أحمد عز؟

حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها