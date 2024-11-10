صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع ابنته "جنى".. ما علاقة الفنان أحمد عز؟

كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان الكبير صلاح عبدالله ذكرياته مع ابنته الصغرى جنى، وذلك عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي "X".

وظهر صلاح عبدالله وهو في حفل زفاف ابنته دنيا، وكان بجانبه الفنان أحمد عز الذي حمل ابنته الصغرى جنى وعلق عليها: "صورة بحبها كانت في فرح دنيا بنتي الكبيرة واللي شايلها عز (جنى) اخر عنقودي، جنى دلوقتي في تانية جامعة، إفتكروا الأيام الحلوة وبالذات اليومين دول".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعرض على قناة "dmc".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، ومسلسل "بيضة دهب" بطولة إسلام إبراهيم وهنادي مهنا.

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