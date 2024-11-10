إعلان

صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع ابنته "جنى".. ما علاقة الفنان أحمد عز؟

12:06 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

صلاح عبد الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
استعاد الفنان الكبير صلاح عبدالله ذكرياته مع ابنته الصغرى جنى، وذلك عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي "X".

وظهر صلاح عبدالله وهو في حفل زفاف ابنته دنيا، وكان بجانبه الفنان أحمد عز الذي حمل ابنته الصغرى جنى وعلق عليها: "صورة بحبها كانت في فرح دنيا بنتي الكبيرة واللي شايلها عز (جنى) اخر عنقودي، جنى دلوقتي في تانية جامعة، إفتكروا الأيام الحلوة وبالذات اليومين دول".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعرض على قناة "dmc".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، ومسلسل "بيضة دهب" بطولة إسلام إبراهيم وهنادي مهنا.

43

اقرأ أيضا:
10 معلومات عن الفنان علاء مرسي بعد شائعة وفاته

صلاح عبدالله جنى صلاح عبدالله أحمد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا