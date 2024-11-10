"حمدي كوبرا".. إنجي علاء تروج لأول سيناريوهات الموسم الأول من مسلسل "القصة الكاملة"

كتب- مروان الطيب:

كشفت السيناريست إنجي علاء، عن مواصلة كتابة سيناريو قصة "حمدي كوبرا" ضمن الموسم الأول من قصص مسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند.

ونشرت إنجي ملصق دعائي خاص بسيناريو العمل عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وتضمن الآتي: "القصة الكاملة، دراما مستوحاة من جرائم حقيقية حمدي كوبرا، تأليف إنجي علاء".

واحتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي يوم 13 أكتوبر الماضي، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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