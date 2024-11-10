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حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها

12:01 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها

النشرة-الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان أحمد مكي، زوجة تامر هجرس تكشف عن رأيها في حديثه عن حياتهم الشخصية، يسرا تهنئ فريق مسرحية "إس إس هانم" وتوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ، مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها، تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله المستشفى، إيهاب توفيق يرحب بالممثل العالمي تيري كروز في مصر، رسالة مكي لوالدته قبل رحيلها، مادلين طبر تهاجم ياسمين عز، وغيرها من الأخبار.

تركي ال الشيخ أحمد مكي وفاة والدة أحمد مكي إسعاد يونس يسرا إيهاب توفيق مي عز الدين تامر هجرس

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