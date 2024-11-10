حدث بالفن| وفاة والدة أحمد مكي ونقل محيي إسماعيل المستشفى وفنانة تطلب الدعاء لوالدتها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان أحمد مكي، زوجة تامر هجرس تكشف عن رأيها في حديثه عن حياتهم الشخصية، يسرا تهنئ فريق مسرحية "إس إس هانم" وتوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ، مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها، تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله المستشفى، إيهاب توفيق يرحب بالممثل العالمي تيري كروز في مصر، رسالة مكي لوالدته قبل رحيلها، مادلين طبر تهاجم ياسمين عز، وغيرها من الأخبار.