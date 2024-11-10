مايان السيد على البحر وهنا الزاهد في إسبانيا ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية فستان أسود أنيق حاز على إعجاب متابعيها.

بوسي

خضعت الفنانة بوسي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستان خطفت به الأنظار أثناء تواجدها في الرياض.

ثراء جبيل

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "إنستجرام"، والتقطت ثراء عدد من الصور بوضعيات مختلفة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي ترتدي إطلالة مغربية على هامش تكريمها في المغرب.

مايان السيد

احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعيد ميلادها ونشرت صور مجمعة من بينها صورة على البحر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "إنستجرام"، وظهرت نسرين بفستان ساحر باللون الأصفر حاز على إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صور جديدة عبر حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية إطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تتجول بعدد من الشوارع أثناء رحلتها في إسبانيا.

ياسمين صبري

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "إنستجرام"، وظهرت ياسمين مرتدية بدلة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمود حميدة

نشر الفنان محمود حميدة صور جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكشف خلالها عن تكريمه من حفل افتتاح المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك.