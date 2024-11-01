أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب.. "مش عايزة أفتكر آخر 10 سنين في حياتي"

كتب – هاني صابر:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضجة واسعة بتصريحاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خلال بث مباشر عبر حسابها على "تيك توك"، حيث عبرت عن شكرها العميق لله على كل ما مرت به، مؤكدة على أهمية الإيمان والأمل في التغلب على الصعاب.

وأكدت شيرين، على نجاح ألبومها الأخير وحصولها على لقب "ميس جينيس"، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يثبت أن العمل الجاد والاجتهاد يحققان النجاح، قائلة عن منحها هذا اللقب: "فريد ومتميز ومش هيضايق حد".

وأعربت "شيرين"، عن امتنانها لجمهورها الذي يقف بجانبها دائما، مؤكدة أنهم السبب الرئيسي في كل ما حققته.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "أتمنى تصوير (قالك نسيني، وبتمنى أنساك) بطريقة فيديو كليب، وقريبا هشوف جمهوري في دبي والكويت وكل دول العالم، وألبومي الأخير ناجح وعجب الناس، وأتمنى أن تصل الأغنية العربية للعالمية وهذا شيء نفتخر به ولكل مجتهد نصيب وأي شخص بيحب شغله هيوصل للي هو عاوزه وربنا كارمني كرم ووقف معايا جدا".

واستكملت: "محدش طبطب عليا غير ربنا وده واضح للناس وكل اللي حصلي اجتهاد من عند ربنا".

وعن عودتها للدراما مرة أخرى، قالت: "أتمنى تكرار تجربة مسلسل طريقي مرة أخرى، والمسلسل كان وشه حلو على كل الناس، وسقف أحلامي مبينتهيش".

وتطرقت شيرين للحديث عن الأوقات العصيبة التي عاشتها في الفترة الماضية، قائلة: "مش عايزة أفتكر آخر 10 سنين من حياتي، وربنا هيردلي حقي من كل اللي زعلني، وشوفت كتير أوي من الوحش في حياتي، ودلوقتي مركزة في شغلي من يوم ما رجعت من الأسر اللي كنت فيه، وهو أهم حاجة عندي".

كما وجهت النجمة شيرين كلمة للبنان، قائلة: "لبنان بلد جميل على قلبي وربنا يقف معاهم وحزينة للي حصل معاهم أنا لا بروح الجونة ولا الساحل لكن بروح لبنان ومروحتش هذا الصيف، ونفسي أغني بكل لغات دول العالم العربي".

وأختتمت شيرين حديثها بتأكيدها أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير لإسعاد جمهورها، وأنها ستركز في الفترة المقبلة على عائلتها واهتمامها بهم.

اقرأ أيضا:

17 صورة وفيديو.. مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها

نسرين طافش تستعرض جمالها في مهرجان الجونة.. والجمهور: "أميرة كل النجمات"