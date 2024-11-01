خالد جلال يوجه رسالة لـ شيماء سيف وزوجها محمد كارتر بعد تصريحه عن الإنجاب

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كتب- هاني صابر:

وجه المخرج خالد جلال، رسالة للمنتج محمد كارتر وزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد رسالة "كارتر" الأخيرة بشأن تأخر الإنجاب.

وكتب جلال، تعليقا على رسالة محمد كارتر، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يا سيدنا كل شيء بميعاد كاتبه ربنا سبحانه وتعالى.. أنا بقى بحبكم أنتم الإتنين جامد وانتوا الإتنين أعيل من بعض.. يعني أنتوا نفسكم حضانة أطفال مشتركة.. الطيبين الحلوين القمرات ابني وبنتي".

وكان محمد كارتر زوج شيماء سيف، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوة كده خسيتي يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".

وتابع: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

واستكمل: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: "وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيئ بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".

يذكر أن، الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر تزوجا في أكتوبر عام 2018 .

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