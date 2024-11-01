مي عزالدين تختتم عروض مسرحية "قلبي وأشباحه" بالسعودية غدا

كتب- هاني صابر:

تقام غدا السبت 2 نوفمبر، آخر ليلة عرض لمسرحية "قلبي وأشباحه" للنجمة مي عزالدين في بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت مسرحية "قلبي وأشباحه" للنجمة مي عزالدين يوم 29 أكتوبر وتستمر الى 2 نوفمبر، وذلك على مسرح محمد العلي.

مسرحية "قلبي وأشباحة" بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.

اقرأ أيضا:

17 صورة وفيديو.. مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها

نسرين طافش تستعرض جمالها في مهرجان الجونة.. والجمهور: "أميرة كل النجمات"