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مي عزالدين تختتم عروض مسرحية "قلبي وأشباحه" بالسعودية غدا

11:52 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

مي عزالدين

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كتب- هاني صابر:

تقام غدا السبت 2 نوفمبر، آخر ليلة عرض لمسرحية "قلبي وأشباحه" للنجمة مي عزالدين في بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت مسرحية "قلبي وأشباحه" للنجمة مي عزالدين يوم 29 أكتوبر وتستمر الى 2 نوفمبر، وذلك على مسرح محمد العلي.

مسرحية "قلبي وأشباحة" بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.

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مي عزالدين مسرحية قلبي وأشباحه السعودية
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