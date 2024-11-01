"قبلة" محمد حماقي ومايا دياب في حفل زفاف ابنة بسمة وهبة (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم محمد حماقي والنجمة اللبنانية مايا دياب، حفل زفاف ابنة الإعلامية بسمة وهبة الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة.

وقدم حماقي ومايا، مجموعة من أغانيهما التي يعشقها الجمهور لهما، وسط تفاعل من حضور حفل الزفاف.

وحرصت مايا دياب، على الصعود لمسرح حفل الزفاف، لتقبل "حماقي" الذي رحب بها واستقبلها بحفاوة، وشاركته الغناء.

ووجهت مايا دياب الشكر للشعب المصري على دعمهم للبنان، قائلة: "رح أغني باللبناني للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها.. وفي ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها لبنان، المصريون كانوا من أوائل الناس اللي وقفوا معنا، ومحبتهم ودعمهم لنا ما شفت مثلها".