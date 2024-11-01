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17 صورة وفيديو.. مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها

10:58 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (4)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (5)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (6)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (7)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (8)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (1)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (2)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (11)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (10)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (12)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (14)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (13)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (9)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (16)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (17)
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب ترقص مع بسمة وهبة في حفل زفاف ابنتها (15)
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كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامية بسمة وهبة، الذي أقيم مساء أمس الخميس.

ونشر حساب برنامج "عرب وود" على إنستجرام، فيديو من حفل زفاف ابنة بسمة وهبة، وظهرت مايا دياب وهي ترقص مع "بسمة" وسط تفاعل من الحضور.

ووجهت مايا دياب الشكر للشعب المصري على دعمهم للبنان، قائلة: "رح أغني باللبناني للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها.. وفي ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها لبنان، المصريون كانوا من أوائل الناس اللي وقفوا معنا، ومحبتهم ودعمهم لنا ما شفت مثلها".

يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

مايا دياب رقص مايا دياب رقص بسمة وهبة حفل زفاف ابنة بسمة وهبة
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