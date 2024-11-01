"الحلم المصري" ليست الأولى.. أغاني شهيرة تغيرت كلماتها وأعيد تقديمها

كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت المطربة لطيفة، لهجوم حاد عقب عرض النسخة الجديدة من أغنية "الحلم المصري"، بعد التعديلات التي تمت على كلمات الأغنية التي عرضت ضمن فعاليات الموسم الثامن لمبادرة "تحدي القراءة" التي أقيمت في الإمارات.

مؤلف الأغنية الشاعر الكبير جمال بخيت من جانبه، أوضح في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، قال فيه: "في نهايات شهر سبتمبر اتصل بي أحد المسؤولين عن حفل الموسم الثامن لمبادرة (تحدي القراءة) التي انطلقت في دولة الإمارات برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي منذ ثماني سنوات، وشارك فيها عشرات الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي.. بما فيهم مصر، وكذلك مشاركين من دول غير ناطقة بالعربية ( والبحث عن المعلومات الكاملة سهل جدا لمن يريد أن يعرف أكثر عن هذه المبادرة) ".

وتابع: "طلب مني هذا المسئول أن أشارك بأغنية (دويتو) من تأليفي يلحنها الموسيقار عمر خيرت.. ويغنيها مطرب ومطربة من الوطن العربي، وافقت بدون تردد، واتصلت بالاستاذ عمر خيرت .. الذي أخبرني بأنه ( أجرى عملية جراحية مؤخرا .. وأنه لديه ارتباطات فنية لا تترك له وقتا .. لتحمل مسئولية إنجاز عمل فني جديد في هذا الوقت الضيق ) "

واستكمل: "أخبرت المسئول عن الحفل الذي تواصل معي .. برد الموسيقار الكبير، فعاد لي بعدها بأيام ليقترح على أن أكتب كلاما جديدا يصلح لمبادرة تحدي القراءة، على نفس لحن أغنية ( المصري ) .. ( التي استخدمها المبدع الراحل يوسف شاهين من كلماتي ولحن وتوزيع الموسيقار الكبير عمر خيرت.. وغناء الفنانة الكبيرة لطيفة )، وكانت المناقشة تنصب على أنني حر تماما في أن أكتب ما أريد .. طالما هو في إطار ما تدعو إليه مبادرة تحدي القراءة، وهكذا لا نخسر وجود فن عمر خيرت وتوزيعه المبهر".

وبعد شرح أسباب قبوله الفكرة، وتوقعاته للهجوم، عاد جمال بخيت، وكتب: "إعتقد البعض أن الفنانة لطيفة جاءت بشاعر آخر لكتابة الكلمات الجديدة، (وهذا مستحيل قانونا إلا بموافقة الشاعر والملحن الأصليين) وانبرت بعض الأقلام بهجوم مسيء على الفنانة الكبيرة بدون حق، لقد وافق الموسيقار عمر خيرت على كلمات النص الجديد ووافقت لطيفة على غنائها .. ولكنني المسئول الأول والأخير عن هذا النص".

المفارقة هنا أن "الحلم المصري" لا تعد أول الأغاني الشهيرة التي يتم إعادة صياغتها، حتى تتوافق مع مناسبة أو حدث ما، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

"الحلم العربي"

قدمت للمرة الأولى في نوفمبر 1996، في مهرجان حمل نفس الإسم، وأقيم في أبو ظبي، وقام النجم حسين فهمي بتقديم فقرات الحفل، وكتب الشاعر مدحت العدل كلماتها المكونة من 17 بيتا في حين شارك بصياغة 3 أبيات باللهجة الخليجية، الكاتب الإماراتي سالم الخالدي، ووضع الألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وتولى التوزيع حميد الشاعري.

وفي عام 1998 ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي" بمشاركة 21 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، وتم التسجيل في ستوديو إم ساوند تحت إشراف المنتج أحمد العريان، وتولى الإخراج طارق العريان.

وفي فبراير 2024، قدمت للمرة الثالثة ضمن الموسم الرابع من مبادرة "صناع الأمل" بحلة جديدة، وأعاد توزيعها موسيقيا المبدع اللبناني ميشال فاضل، وضمت 12 فنانا من بينهم فنانون جدد لم يشاركوا في النسخة القديمة.

وفي صياغة مؤلف الأغنية الشاعر مدحت العدل بالنسخة الجديدة للأوبريت، تم حذف بعض المقاطع وإضافة مقاطع جديدة، كما شهدت تعديلا على بعض الكلمات وذلك حتى يتناسب الأمر مع اللهجات المختلفة للوطن العربي، وقد أصبحت الجمل أقصر لاختلاف الإيقاع عن عام 1996.

وبكلمات جديدة شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف ، وغنى"فكر في الماضي جدودنا.. كانوا للدنيا منارة في تاريخنا الي مخلدنا وصنعنا منه حضارة".

وغنت المطربة أحلام، أيضا مقطع جديد، و قالت، "صناع الأمل التموا علشان الحلم كبير الايد في الايد هيضلوا للنهضة وللتعمير"، لتؤكد أن للفن رسالة مهمة ومؤثرة في صناعة الأمل ولنهضة الأمة العربية.

"مصر يا أول نور في الدنيا"

في فترة الثمانينات، كانت هناك حالة جدل واسعة بسبب أغنية "مصر يا أول نور في الدنيا"، إذ تعرض صناعها الشاعر عبدالرحمن الآبنودي، والمطرب محمد ثروت، للإنتقادات عقب تقديم الأغنية في حفل عيد ميلاد، وتعديل كلماتها على إسم إبنة صاحب عيد الميلاد.

وقال الناقد الفني طارق لشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" وقتها: "تكرر التعديل أيضا في مناسبة أخرى مع أغنية أخرى ، هي الدويتو الشهير للمطربين هاني شاكر ومحمد ثروت ( إن كان ع القلب مفيش غيرك)".

"مصر اليوم في عيد"

الأغنية الشهيرة للمطربة شادية، كانت محل نزاع قانوني كبير مع الفنان الراحل عمر الجيزاوي، إذ فوجىء بإعادة تقديم الأغنية التي سبق له تقديمها، ولكن بعد تعديل كلماتها الأصلية.

"توشكى"

عند الإحتفال بمشروع توشكى، قام المطرب محمد منير، بتعديل كلمات الأغنية الشهيرة "يا عيني ع الولد"، التي قدمتها المطربة الراحلة شادية في فيلم "شىء من الخوف".

وفي النسخة المعدلة، غنى محمد منير: "توشكى يا عيون بلادي يا حلم بيتولد".

اغنية لطيفة