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حمو بيكا يرقص مع ابنته الصغيرة.. ويعلق: "حته الجاتوه بتاعتي" (فيديو)

09:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

حمو بيكا

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كتب - معتز عباس:

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا مقطع فيديو له وهو يرقص مع ابنته الصغيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب حمو، تعليقًا على الفيديو: "أنتي بنتي ودلوعتي وحتت الجاتوه بتاعتي".

ودخل حمو بيكا في خلاف مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في وصلة كوميدية بينهما بسبب قرب عيد ميلاد عمر كمال.

وحذر الفنان مصطفى كامل، مطرب المهرجانات حمو بيكا من الظهور بشكل غير لائق على "السوشيال ميديا" موضحًا: "لو استخفيت دمك تاني عشان تعمل شو أو تريند هتقعد في البيت، أنا بحذرك أوعى تعمل كده معايا أنا"، مؤكدًا أنه سيتم إيقافه على الفور ومنعه من الغناء اذا استخدم كلمات لا تليق بالذوق العام.

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حمو بيكا انستجرام حمو بيكا نجوم الفن مصطفى كامل
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