حمو بيكا يرقص مع ابنته الصغيرة.. ويعلق: "حته الجاتوه بتاعتي" (فيديو)

كتب - معتز عباس:

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا مقطع فيديو له وهو يرقص مع ابنته الصغيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب حمو، تعليقًا على الفيديو: "أنتي بنتي ودلوعتي وحتت الجاتوه بتاعتي".

View this post on Instagram A post shared by محمد محمود مصطفى (@hamo_beka_official)

ودخل حمو بيكا في خلاف مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في وصلة كوميدية بينهما بسبب قرب عيد ميلاد عمر كمال.

وحذر الفنان مصطفى كامل، مطرب المهرجانات حمو بيكا من الظهور بشكل غير لائق على "السوشيال ميديا" موضحًا: "لو استخفيت دمك تاني عشان تعمل شو أو تريند هتقعد في البيت، أنا بحذرك أوعى تعمل كده معايا أنا"، مؤكدًا أنه سيتم إيقافه على الفور ومنعه من الغناء اذا استخدم كلمات لا تليق بالذوق العام.

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