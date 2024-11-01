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أحدث ظهور لـ ميرنا نورالدين.. والجمهور يغازلها (صور)

11:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

ميرنا نورالدين

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا نورالدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة لها.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل أوي" ، "قمر" ، "جميلة" ، "أحلى واحدة" ، "شيك" ، "سكر أوي".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ميرنا نورالدين (1)

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ميرنا نورالدين إنستجرام ميرنا نورالدين مسلسل الحشاشين دراما رمضان
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