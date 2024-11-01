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حدث بالفن| حقيقة الصورة المثيرة لـ حسين فهمي ورمضان يحيي ختام الجونة وتعليق طليقة مصطفى فهمي

12:05 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
حدث بالفن| حقيقة الصورة المثيرة لـ حسين فهمي ورمضان يحيي ختام الجونة وتعليق طليقة مصطفى فهمي

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من حسين فهمي بعد وفاة شقيقه مصطفى فهمي، أول تعليق من طليقة الفنان مصطفى فهمي بعد رحيله، مخرجة "الفستان الأبيض" تنفي إساءة الفيلم للصحفيين، محمد رمضان يحيي حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حقيقة الصورة المثيرة للجدل لـ حسين فهمي مع وفد مهرجان شنغهاي، وغيرها من الأخبار.

مهرجان الجونة السينمائي كندة علوش عمرو يوسف محمد صلاح مصطفى فهمي محمد رمضان الفستان الأبيض هنادي مهنا مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان شنغهاي السينمائي حسين فهمي الإعلامية فاتن موسى أسماء جلال

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