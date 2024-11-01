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"افتدقك كثيرًا".. ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة

01:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ناهد السباعي مع والداتها
  • عرض 6 صورة
    ناهد السباعي مع والداتها
  • عرض 6 صورة
    ناهد السباعي مع والداتها
  • عرض 6 صورة
    ناهد السباعي مع والداتها
  • عرض 6 صورة
    ناهد السباعي مع والداتها
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كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها مع والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد مجموعة صورًا لها مع والدتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "العودة إلى الأوقات الجميلة.. أفتقدك كثيرًا يا أمي".

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، يوم 5 ديسمبر عام 2023.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

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