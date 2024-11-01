"افتدقك كثيرًا".. ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة
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كتب - معتز عباس:
استعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها مع والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.
ونشرت ناهد مجموعة صورًا لها مع والدتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "العودة إلى الأوقات الجميلة.. أفتقدك كثيرًا يا أمي".
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وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، يوم 5 ديسمبر عام 2023.
يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".
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