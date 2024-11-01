هشام جمال يهنئ الخطيب بعيد ميلاده: الأكثر إبهاراً بكل الأشكال

كتب - معتز عباس:

وجه المنتج والفنان هشام جمال، التهنئة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر هشام، صورة له مع الخطيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "كنت محظوظ اني اتعاملت عن قرب مع عظماء كتير من الفنانين والرياضيين ورجال الأعمال، لكن يظل الكابتن محمود الخطيب الإنسان الأكثر ابهاراً بكل الاشكال".

وأضاف: "كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي وسطنا يا كابتن وربنا يقدرنا ونرفع رأسك في قناة النادي وأي حاجة يحتاجها النادي الأهلي".

يذكر أن هشام جمال تعاون مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بـ مسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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