إعلان

مي عمر داخل سيارتها وأسما شريف منير بشعر مستعار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 11 صورة
    مي عمر بداخل سيارتها
  • عرض 11 صورة
    هلا شيحة من ندوتها الخاصة بفيلم السلم و التعبان
  • عرض 11 صورة
    لاميتا فرنجية
  • عرض 11 صورة
    محمود ياسين جونيور
  • عرض 11 صورة
    أنغام
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير بشعر مستعار
  • عرض 11 صورة
    أحدث ظهور لدرة
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور ونسرين طافش
  • عرض 11 صورة
    اسماء جلال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

تواصل الفنانة درة، دعم الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات العنيفة التي يواجهها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت جمهورها، صورة مرتدية فيها "تيشيرت عليه الوشاح الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت خلالهابإطلالة أنيقة.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتنة وسعيدة واستمتعت بندوة خاصة بفيلم السلم والثعبان بعد مرور ٢٣ سنة، مع المخرج طارق العريان ومحمد حفظي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".

محمود ياسين جونيور

نشر الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، صورة من العرض الأول لفيلم "الفستان الأبيض"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد بحضور العرض الأول لفيلم (الفستان الأبيض) بمهرجان الجونة السينمائي، أمسية لا تُنسى تحتفي بالإبداع والفن".

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة لها، وظهرت خلالها أمام البحر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير، متابعيها صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها "بشعر مستعار".

أنغام

شاركت المطربة أنغام، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت مرتدية بدلة نسائية باللون الأبيض.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال، في أحدث جلسة تصوير لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها أحدث ظهور لها رفقة الفنانة نسرين طافش، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية ملابس بحر باللون الأبيض.

لقطات الفن محمود ياسين جونيور نورهان منصور أسماء جلال أنغام أسما شريف منير نجلاء بدر حلا شيحة لاميتا فرنجيه درة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هشام جمال يهنئ الخطيب بعيد ميلاده: الأكثر إبهاراً بكل الأشكال

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)