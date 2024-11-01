مي عمر داخل سيارتها وأسما شريف منير بشعر مستعار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

تواصل الفنانة درة، دعم الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات العنيفة التي يواجهها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت جمهورها، صورة مرتدية فيها "تيشيرت عليه الوشاح الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت خلالهابإطلالة أنيقة.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، صورة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتنة وسعيدة واستمتعت بندوة خاصة بفيلم السلم والثعبان بعد مرور ٢٣ سنة، مع المخرج طارق العريان ومحمد حفظي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".

محمود ياسين جونيور

نشر الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، صورة من العرض الأول لفيلم "الفستان الأبيض"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد بحضور العرض الأول لفيلم (الفستان الأبيض) بمهرجان الجونة السينمائي، أمسية لا تُنسى تحتفي بالإبداع والفن".

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة لها، وظهرت خلالها أمام البحر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير، متابعيها صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها "بشعر مستعار".

أنغام

شاركت المطربة أنغام، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت مرتدية بدلة نسائية باللون الأبيض.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال، في أحدث جلسة تصوير لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها أحدث ظهور لها رفقة الفنانة نسرين طافش، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية ملابس بحر باللون الأبيض.