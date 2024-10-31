رانيا محمود ياسين: "فيلم قشر بندق طلع مواهب أكثر من إسماعيلية رايح جاي"

كتب - معتز عباس

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن فيلم "قشر بندق" أخرج مواهب وجيل جديد من الممثلين الموهوبين أكثر من فيلم إسماعيلية رايح جاي.

وقالت "رانيا"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر حسابها بموقع "انستجرام": "مع احترامي الشديد لكل الناس اللي بتقول ان فيلم اسماعيلية رايح جاي أخد السينما المصرية في حتة تانية وطلع جيل جديد، مع احترامي الفيلم طلع هنيدي فقط ومحمد فؤاد كان نجم كبير، اللي طلع جيل جديد هو فيلم قشر البندق".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ArabWood‎‏ (@‏‎arabwoodtv‎‏)‎‏

فيلم "قشر البندق" من إنتاج عام 1995، بطولة الفنانين، محمود ياسين وحسين فهمي ورانيا محمود ياسين وعبلة كامل ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين وحميد الشاعري، ومن إخراج خيري بشارة.

فيلم "إسماعيلية رايح جاي" قام ببطولته محمد فؤاد ومحمد هنيدي وحنان ترك وخالد النبوي وكريمة مختار وعزت أبو عوف وشيماء سعيد وحمدي غيث وغيرهم.

اقرأ أيضا..

أسماء جلال: مشهد الرقص في "الفستان الأبيض" لحظة تحرر للشخصية وتعبير عن غضبها

"كنت تكره سيرة الموت".. أول تعليق من طليقة الفنان مصطفى فهمي بعد رحيله