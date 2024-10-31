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إطلالة جريئة لـ جيهان الشماشرجي في أحدث ظهور لها

10:13 م الخميس 31 أكتوبر 2024

جيهان الشماشرجي

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي متابعي حسابها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها مؤخرًا.

ونشرت جيهان، ستوري لها من داخل "الحمام" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" عبارة عن بنطلون جينز، وقميص توب مكشوف البطن.

انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي لفريق عمل مسلسل "حالة إنكار"، مع النجم خالد النبوي، الذي يأتي ضمن الإنتاجات الأصلية لمنصة TOD.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي. ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

جيهان الشماشرجي

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جيهان الشماشرجي انستجرام جيهان الشماشرجي مسلسل حالة إنكار خالد النبوي يسرا اللوزي
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