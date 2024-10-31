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جميلة عوض بعد زواجها من أحمد حافظ: "بقى عندي سلام ونضج أكتر"

09:39 م الخميس 31 أكتوبر 2024

جميلة عوض وزوجها

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جميلة عوض عن رأيها في الزواج من المونتير أحمد حافظ، عقب مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وقالت جميلة عوض، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "، بحس إن الزواج تطور في حياة الفنان وبيبقى ليه تأثير على شخصيته الفنية، بحس إن أي تجربة في حياة الزوجين بتدي الممثل خبرة".

وأضافت: "الزواج مسئولية أكتر بس حاسة ان ده مديني سلام ونضج أكتر ، أنا حابه كده".

واحتفلت جميلة بزفافها في يونيو الماضي، وأقامت حفلا كبيرا شهد حضور نجوم الوسط الفني من أصدقاء الأسرة، وأحياه عددا كبيرا من الفنانين.

جدير بالذكر أن جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتلفزيونية.

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جميلة عوض المونتير أحمد حافظ مهرجان الجونة السينمائي برنامج ET بالعربي جميلة عوض وزوجها
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