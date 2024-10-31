تضامنًا مع غزة.. درة تدعم القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة

كتب - معتز عباس:

دعمت الفنانة التونسية درة القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت درة صورًا لها وهي ترتدي قميص "توب" بنقشة "الكوفية" الفلسطينية، على "انستجرام"، وعلقت: "نحن نحب الحياة إذا ما اشترينا إليها سبيلا..نحن نحب الحياة كلما وجدنا طريقا إليها (الشاعر الفلسطيني محمود درويش)".

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يذكر أن الفنانة درة، انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية قريبًا.

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسلها "الذنب" والذي يجمعها بالنجم هاني سلامة، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات.