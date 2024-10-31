"القاهرة السينمائي" يوضح حقيقة صورة حسين فهمي مع وفد مهرجان شنغهاي التي أثارت جدلا

كتبت- منى الموجي:

أثارت صورة النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع وفد من مهرجان شنغهاي السينمائي، جدلا واسعا إذ تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، في إشارة إلى أنها تمت اليوم بعد يوم واحد من وفاة شقيقه النجم مصطفى فهمي.

المهرجان أوضح أن اللقاء تم قبل الوفاة بيومين، إذ زار وفد مهرجان شنغهاي، مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا، مشددا على أن المقابلة لم تتم اليوم الخميس 31 أكتوبر.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المهرجان، ضم الوفد شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصيني والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

وشهد اللقاء إطلاع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة الذي تنطلق دورته الـ45 بعد أيام، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر في النسخة القادمة من مهرجان شنغهاي، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء في تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم .

وعقب ذلك، وفي المساء أقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان شنغهاي للضيوف دعا إليه رئيس المهرجان حسين فهمي، المنتج هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما. وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم العلاقة الفنية بين مصر والصين.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل دورته الجديدة يوم الأحد المُقبل.