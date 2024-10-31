قبل وفاة شقيقه بيومين.. حقيقة الصورة المثيرة للجدل لـ حسين فهمي مع وفد مهرجان شنغهاي

كتب- هاني صابر:

قام وفد من مهرجان شنغهاي السينمائى بزيارة مقر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي ، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.

وجاءت هذه الزيارة التي استقبل فيها الفنان حسين فهمي الوفد الصيني، قبل وفاة شقيقه مصطفى فهمي بيومين.

ضم الوفد السيدة/ شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصينى والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

وأطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة ويستعد لإطلاق دورته الـ 45 ، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين ، ومنها الاتفاق على نظيم أسبوع لمصر فى النسخة القادمة من مهرجان شنغهاي، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين ، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.

وعقب ذلك، وفي المساء أقيم حفل عشاء لضيوف مهرجان شنغهاى للضيوف دعا اليه رئيس المهرجان حسين فهمي بحضور هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما، وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم العلاقة الفنية بين مصر والصين.