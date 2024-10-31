شريهان ناعية مصطفى فهمي: "عزائي إنك الآن غير متألم"

كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة شريهان، الفنان القدير الراحل مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

ونشرت شريهان، صورة مصطفى فهمي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في الْجَنَّةِ يا مصطفى ..هيوحشني صوت أصدق وأجمل ضحكة رجل وإنسان صادق في العالم، هتوحشني طاقتك الطيبة الإيجابية وإرادتك في الحياة".

وتابعت: "هيوحشني الإنسان والفنان الموهوب، السهل الممتنع والعملة الصعبة في هذا العالم الصعب.. هتوحشني التربية والأخلاق والخُلق والبساطة والإلتزام والأدب وإحترام الجمهور والناس في الفن والدنيا".

واستكملت: "ولكن عزائي إنك الأن غير متألم، وألمي ألم توأم روحك الغالي حسين فهمي وجميع أولادك وكل آسرتك الجميلة الكريمة ونحن معهم.. فراقك وجع مؤلم وقاسي للجميع، ومن الصغير إلى الكبير، البعيد والقريب.. وسواء كان منك أو تعرف عليك أو تعامل وعاش معك".

وأضافت: "واللهم لا إعتراض على قضاء الله وقدره..في سلام الله ورحمته ومغفرته يا عزيز النفس وإنسان من أصدق وأنقى الناس.. ويا رب الصبر والسلوان".

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.