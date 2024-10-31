"بعد إعلان موعد عزاء مصطفى فهمي".. حسين فهمي يطلب هذا الأمر من الجمهور

كتب - معتز عباس:

نعى الفنان حسين فهمي شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرحسين، صورة لشقيقه الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر لـ مسجد عمر مكرم"، موجهًا رسالة للجمهور، وكتب: "رجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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