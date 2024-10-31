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تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي

04:54 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته رانيا فريد شوقي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي في شبابه رفقة سعاد حسني
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    مصطفى فهمي رفقة عائلته
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي والفنانة يسرا
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته رانيا فريد شوقي
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    مصطفى فهمي وشقيقه حسين
  • عرض 26 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    صور من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    صورة من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 26 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته الإيطاليه ونجله
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كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حسين فهمي لاستقبال العزاء في شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وخرجت جنازته أمس الأربعاء بحضور شقيقه الفنان حسين فهمي.

وكشف مصدر مقرب لـ "مصراوي"،أنه سيتم إقامته يوم الأحد المقبل الموافق يوم 3 نوفمبر، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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