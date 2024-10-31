تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حسين فهمي لاستقبال العزاء في شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وخرجت جنازته أمس الأربعاء بحضور شقيقه الفنان حسين فهمي.

وكشف مصدر مقرب لـ "مصراوي"،أنه سيتم إقامته يوم الأحد المقبل الموافق يوم 3 نوفمبر، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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