مؤلفة إعلان زمن الشقاوة: "مصطفى فهمي قالي زمن الشقاوة مارحش"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت السيناريست إيرين يوسف مؤلفة إعلان "زمن الشقاوة"، الذي جمع بين الفنان الراحل مصطفى فهمي مع شقيقه حسين فهمي، عن لقائها بالفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "شوفت مصطفى فهمي في لوكيشن تصوير، أحد الأعمال اللي اشتركت فيها ورغم إني مهنية جدًا في التعامل مع الممثلين، بس الراجل شكله لطيف جدًا ومشجع على التعارف وابتسامته ساحرة وحضوره طاغي نجم حقيقي، روحت وكلمته شوية وبعدين قولتله إن أنا اللي كاتبة إعلان "زمن الشقاوة"، راح وقف فجأة مذهول وأصر نتصور سوا".

وتابعت: "وكان فخور بيا وبالأغنية، وقالي أول مرة أغني حاجة والناس ترددها ورايا كل السنين دي، وسألني لما حد يقولي راح فين زمن الشقاوة أرد أقوله إيه؟، قولتله أنا مستنية أقابلك عشان أعرف راح فين وأكمل الأغنية، قاللي زمن الشقاوة مارحش كمليها على كده، الله يرحمه ويحسن إليه".

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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