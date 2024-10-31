مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة يُكرم الفنانة سوسن بدر

كتبت- سهيلة أسامة:

يُكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، الذي ينطلق يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المُقبل.

والمهرجان يأتي مواكبا للاحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس، وترأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

وأكد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن دورة هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم وتمتد أنشطة وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها على مدار العام

وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعة.

وذكر زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لا تتجاوز الـ5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وأن لجنة تحكيم تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول علي موافقتها أعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلق من أجله.

وقال: المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا وتوزع جوائزها في احتفال ضخم يقام يوم 15 أكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة ونقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز مدتها الـ 5 دقائق وأخرى للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق

ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من صناعة الفكرة وحتى شاشة العرض

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