"كان فتى أحلام البنات".. نجل شقيق توفيق الدقن يكشف عن خطابات من معجبات لعمه

كتبت- نوران أسامة

كشف الكاتب الصحفي رشدي الدقن أسرارًا، عن عمه الفنان الراحل توفيق الدقن، وعن خطابات وجوابات حصل عليها من معجبيه.

وكتب "رشدي"، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "توفيق الدقن فتى أحلام البنات، من فترة صديقة عزيزة قالت لي إنها كانت معجبة بالراحل الجميل توفيق الدقن، وكانت شايفاه فتى أحلامها وبتتمنى تتجوز واحد شبهه، وقالت لي إنها كانت معلقة صورته في أوضة نومها، علشان يبقى أول واحد تشوفه لما تقوم من النوم، وآخر حد تشوفه قبل ماتنام، أه نسيت أقول للأجيال الجديدة إن البنات والشباب زمان كانوا بيعلقوا بوسترات الفنانين أو المطربين فى غرف النوم".

وتابع: "بصراحة الصديقة العزيزة لما قالت لي كده ضحكت واعتبرتها حالة نادرة أو بتجاملني، في وقت توفيق الدقن، كان فتى أحلام البنات رشدى أباظة، عمر الشريف، أحمد رمزي، المثير إن خطابات المعجبين والمعجبات اللي أخدتهم من ابن العم العزيز المستشار ماضى توفيق الدقن".

وأضاف: "بتأكد الحكاية، خطابات كتيرة من بنات وشباب من مصر والعالم العربي بيطلبوا صورته، المثير كمان إني لقيت بعض البنات بيبعتوا مرة تانية يشكروه إن الصورة وصلت فعلا، وعرفت من المستشار ماضي إن الفنان الكبير كان حريص جدًا على قراءة الخطابات، والرد عليها بنفسه وكان مجهز كمية كبيرة جدًا من الصور عليها توقيعه وبيرسلها للمعجبين والمعجبات، الأكثر إثارة بالنسبة لي إن فيهم خطاب مؤرخ قبل وفاته بثلاث سنوات، يعنى توفيق الدقن فضل فتى أحلام البنات لحد ما انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1988".

الفنان الراحل توفيق الدقن، قدم ما يزيد عن 400 عمل فني، في السينما والمسرح والتليفزيون، ورحل عن عالمنا في 26 نوفمبر 1988.

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