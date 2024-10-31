اليوم.. انطلاق فيلم "آل شنب" في جميع دور العرض

كتبت- نوران أسامة:

تستعد دور العرض السينمائية اليوم الخميس 31 أكتوبر، لطرح فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، وسوسن بدر .

تدور أحداث فيلم "آل شنب"، في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء وتضم العائلة أربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم وتجمع بينهما مواقف كوميدية.

والفيلم بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، نورين أبو سعدة، من -تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

اقرأ أيضًا:

بالصور| محمود شاهين بصحبة زوجته في مهرجان الجونة السينمائي

بالصور.. أشرف زكي يؤدي مناسك العمرة

نيكول سابا تكشف نصيحة عادل إمام لها وأصعب مواقف بحياتها

رانيا فريد شوقي تهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده: "العمر كله يا أسطورة"