بعد ظهورها برفقة زوجها.. ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة، وظهرت خلالها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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