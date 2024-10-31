إعلان

بعد ظهورها برفقة زوجها.. ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل

02:10 م الخميس 31 أكتوبر 2024

ريهام حجاج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة، وظهرت خلالها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

View this post on Instagram

A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag)

اقرأ أيضًا:

"قصة وهمية".. عايدة رياض ترد على جدل زواجها العرفي (خاص)

بالصور.. أشرف زكي يؤدي مناسك العمرة

حوار مع المخرجة جوانا حاجي توما والمخرج اللبناني خليل جريج في "الجونة السينمائي"

الخميس.. "الجونة السينمائي" يعرض "شكرا لأنك تحلم معنا" و"قصة سليمان" في يومه الثامن

نيكول سابا تكشف نصيحة عادل إمام لها وأصعب مواقف بحياتها

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج محمد حلاوة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. انطلاق فيلم "آل شنب" في جميع دور العرض

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو