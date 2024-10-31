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نجوى كرم تبكي بسبب متسابق.. ماذا حدث على مسرح Arabs Got Talent؟

12:53 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

نجوى كرم

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كتب - معتز عباس:

تأثرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بسبب حديث متسابق عن والدته التي توفيت قبل مشاركته في المسابقة.

وقالت نجوى كرم باكية: "بكيت لأني بعرف إن الأم غالية.. هو فقدها وحاول يخاطبها بطريقته".

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

بكاء نجوى كرم

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نجوى كرم Arabs Got Talent نجوى كرم تبكي ناصر القصبي باسم يوسف
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