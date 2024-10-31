نادية الجندي ناعية مصطفى فهمي: "لا يعوض وكان بالنسبة لي الأخ"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة نادية الجندي، الفنان القدير الراحل مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكتبت نادية، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بنعي بكل أسى الفنان الراحل مصطفى فهمي.. كان بالنسبة لي الأخ والزميل والصديق".

وتابعت: "قمة الإحترام والرقي مع زملائه، قمة الإخلاص والإلتزام في فنه".

واستكملت: "واحد من الفنانين الذي لا يعوض كفنان وكإنسان.. حزني عليه أكبر من أي كلمات".

وأضافت: "ربنا يصبر قلوبنا كلنا على فراقه، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويجعل مثواه الجنة، خالص عزائي لكل أسرته وأبناءه ومحبيه".

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عاما. وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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