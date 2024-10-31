باسم يوسف يشعل مسرح Arabs Got Talent ويرقص سالسا مع متسابقة.. فيديو

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كتب - معتز عباس:

فاجئ الإعلامي باسم يوسف الحضور والمشاهدين، بموهبته في الرقص، مع إحدى متسابقات برنامج اكتشاف المواهب " Arabs Got Talent"، والمذاع عبر فضائية "ام بي سي".

وتألق باسم في رقصة "السالسا" مع المتسابقة جاسمن، على مسرح Arabs Got Talent.

وفاجأت جاسمن، باسم يوسف، بطلبها منه للصعود على المسرح ليؤدي معها رقصة السالسا، ليستجيب باسم ويشعل معها المسرح، من خلال استعراض راقص مثير للغاية.

ونال الثنائي تصفيق حار من الجمهور وإشادة المطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي أعضاء لجنة تحكيم Arabs Got Talent.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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