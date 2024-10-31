نيكول سابا تكشف نصيحة عادل إمام لها وأصعب مواقف بحياتها

كتب - هاني صابر:

بعثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، رسالة مؤثرة إلى وطنها لبنان، أكدت فيها أنها ستعود قوية وصامدة، حيث كتبتها بخط يدها، قائلة "رسالة حبي لبلدي ووطني الحبيب الغالي.. السلام للبنان يا حتة من قلبي، قلبي معك، وراح ترجع أحسن من الأول صامد وشامخ".

وقالت نيكول، ببرنامج "ورقة بيضا"، إنها متواجدة حاليا بالقاهرة لانشغالها بالعديد من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها درست علم النفس ولكن الفن خطفها، وتعتبر نجاحها في مصر أكبر من نجاحها في لبنان، وترى نفسها لبنانية بروح مصرية، كما انها قدمت وتقدم الشخصيات المصرية في أعمالها، حتى أنها ربحت الرهان حينما جسدت دور الفتاة الشعبية في فيلم "قصة الحي الشعبي" كما غنت خلاله الأغاني الشعبية، حتى تخرج من أدوار الفتاة الأجنبية أو الارستقراطية.

وأشارت نيكول سابا إلى أن الزعيم عادل إمام نصحها بأهمية اختيار أدوارها بعناية وذلك عقب مشاركتها معه في فيلم "التجربة الدنماركيه" الذي تراه من أهم أعمالها، كما عملت مع نجل الزعيم المخرج رامي إمام في فيلم "نصف دستة أشرار" وتعتبرها تجربة مهمة جدا، لتعود هذه الفترة للتعامل مرة أخرى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد.

وعن حياتها الأسرية، قالت نيكول سابا إنها ارتبطت بقصة حب بزوجها النجم يوسف الخال.

وعن الغيرة في حياتها، قالت إن أكثر غيرة واجهتها هى غيرة الشغل، أما الغيرة الزوجية فهى تهدأ أولا بأول.

وردا على سؤال حول الأمومة في حياتها، أوضحت أن الأمومة هي أصعب شئ في الحياة، فهى تلغى "الأنا"، حيث يصبح الإنسان ملكا لأولاده، كما أن الأمومة غيرت كثيرا منها وجعلتها عملية أكثر، مشيرة إلى أنها بسبب ابنتها "نيكول" أصبحت "قطة بتخربش" أي حد يقرب من ابنتها.

وتذكرت نيكول أصعب المواقف في حياتها، فقالت إن والدها دخل العناية المركزة يوم زفافها وفراقه كان بمثابة صدمة قوية لها، كما أن رحيل وائل المصري مدير أعمالها كان خسارة كبيرة لها، فقد كان أمينا في التعامل معها.

وعن المطبخ في حياتها، أضافت نيكول أنها لا تقف كثيرا في المطبخ ولكن هذا لا يمنع أنها "ست بيت" منظمة جدا، وعن الأكلات المصرية التي تفضلها قالت إنها تحب المحشي والكشري والكبدة النية، حتى أن الفنان الكبير عادل إمام قال لها ضاحكا أيام تصوير فيلم "التجربة الدنماركيه .. انتي إزاي بتاكلي كشري"، في إشارة منه إلى أنه سيتسبب في زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها تحافظ دائما على وزنها كما أن الجينات تساعدها في ذلك.

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