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رانيا فريد شوقي تهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده: "العمر كله يا أسطورة"

01:00 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

رانيا فريد شوقي ومحمود الخطيب

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، التهنئة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت رانيا صورة تجمعها بالخطيب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة، كل عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب الـ70 العمر كله يا بيبو".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجولييت" التي عرضت في 2024. كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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