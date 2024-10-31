رامي إمام ناعيا مصطفى فهمي: "صاحب صاحبه وكواليسه حلوة زي شخصيته"

كتب- هاني صابر:

نعي المخرج رامي إمام، الفنان القدير الراحل مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكتب رامي، عبر حسابه على إنستجرام: "أستاذ مصطفى فهمي كان راجل جدع جدا وفنان محترم وصاحب صاحبه.. اتشرفت إننا اشتغلنا مع بعض واستمتعت جدا بالشغل معاه.. كواليسه حلوة ولذيذة.. بالظبط زي شخصيته.. تحس أنه أخوك الكبير أو أبوك أو صاحبك الأنتيم".

وأضاف: "احنا فقدنا فنان كبير..الله يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته.. خالص التعازي للأستاذ الفنان الكبير حسين فهمي والأسرة الكريمة".

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عاما. وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.