نسرين طافش جريئة و"سيلفي" ياسمين رئيس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جنات

تألقت المطربة المغربية جنات، في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال" مميزة.

غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء قضائها إجازتها الصيفية مؤخرًا من مدينة شرم الشيخ، وظهرت مرتدية فستان بألوان زاهية ومبهجة.

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة جمهورها إطلالتها الجريئة من مشاركتها في مهرجان الجونة، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

المخرج محمد سامي

حرص المخرج محمد سامي، على إلتقاط صورة تذكارية مع فريق تصوير مسلسل "إش إش" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عام 2025.

مريم الجندي

نشرت الفنانة مريم الجندي، مجموعة صور لها من مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب في الجامعة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية مرتدية بالطو وجيب جلد باللون الأسود.

دعاء حكم

كشفت الفنانة الشابة دعاء حكم، عن أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية ملابس "كاجوال".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة "سيلفي" لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة، وظهرت بإطلالة جريئة.

إنجي المقدم

خطفت الفنانة إنجي المقدم، الأنظار، بعد نشرها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رانيا فريد شوقي

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، التهنئة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستان أنيق.