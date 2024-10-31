حدث بالفن| وفاة نجم وبكاء نجمة ورد فنانة على زواجها العرفي وتطورات حالة منير

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان مصطفى فهمي، موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، بكاء أصالة على المسرح خلال حفلتها بسلطنة عمان، مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير، وأروى جودة ترقص مع يسري نصر الله على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار.