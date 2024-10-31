حدث بالفن| وفاة نجم وبكاء نجمة ورد فنانة على زواجها العرفي وتطورات حالة منير
12:06 ص الخميس 31 أكتوبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان مصطفى فهمي، موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، بكاء أصالة على المسرح خلال حفلتها بسلطنة عمان، مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير، وأروى جودة ترقص مع يسري نصر الله على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار.
المطربة أصالة نصري مصطفى فهمي حسين فهمي حسن يوسف الكينج محمد منير فيلم الفستان الأبيض مايان السيد يسري نصر الله آروى جودة مهرجان الجونة السينمائي إطلالات نجوم الفن آية سماحة عايدة رياض شيماء سيف
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