إعلان

"المهن التمثيلية" تعلق على مصير عزاء الفنان مصطفى فهمي (خاص)

11:12 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 8 صورة
    الفنان الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 8 صورة
    الفنان مصطفي فهمي
  • عرض 8 صورة
    الفنان مصطفي فهمي
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 8 صورة
    الفنان مصطفى فهمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على مصير عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت نهال، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا نعلم شيئا حتى الآن حول وجود عزاء للنجم الراحل مصطفى فهمي من عدمه".

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عاما. وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

مصطفى فهمي عزاء مصطفى فهمي وفاة مصطفي فهمي موعد عزاء مصطفى فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| وفاة نجم وبكاء نجمة ورد فنانة على زواجها العرفي وتطورات حالة منير

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو