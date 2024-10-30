"المهن التمثيلية" تعلق على مصير عزاء الفنان مصطفى فهمي (خاص)

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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على مصير عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت نهال، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا نعلم شيئا حتى الآن حول وجود عزاء للنجم الراحل مصطفى فهمي من عدمه".

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عاما. وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.