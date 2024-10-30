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بكاء أصالة على المسرح خلال حفلها الغنائي بسلطنة عمان لهذا السبب.. فيديو

10:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أصالة نصري

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كتب - معتز عباس:

أحيت المطربة أصالة نصري حفلاً غنائيًا، أمس الثلاثاء، في سلطنة عمان، على مسرح مدينة العرفان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

لم تتمالك أصالة، دموعها، أثناء تقديم أغنية "سامحتك"، خلال الحفل الغنائي، حيث توقفت عن الغناء فجأة بسبب بكائها والتفتت إلى الجمهور الذي تفاعل معها بالتصفيق الحاد.

وتستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي، يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل على خشبة مسرح "محمد عبده، أرينا"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

يذكر أن أصالة طرحت أغنية "بعض الأحيان" الفترة الماضية على موقع "يوتيوب"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

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أصالة نصري سلطنة عمان مسرح مدينة العرفان أغنية سامحتك
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