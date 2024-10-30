شيماء سيف تكشف سر مكالمة الصلح مع والدها بعد ١٠ سنوات خصام (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة شيماء سيف، تفاصيل مكالمة الصلح مع والدها بعد ١٠ سنوات خصام.

وقالت شيماء، في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس: "بابا كان غير متوقع للمكالمة، لأنه بقاله أكتر من 10 سنين ماسمعش صوتي، اتصلت عليه أيوه يا بابا.. قالي أيوه يا بنتي أنا بصلي وأنا عارف إن اللحظة دي هتحصل، خلاص احنا الاتنين بقى، قولت له أنا مسافرة أحج قالي ربنا معاكي وترجعي بالسلامة".

وأضافت: "القصة إن ماما عمرها ما منعتنا من التواصل مع بابا ولا قالت لحد فينا، لكن أنا شخصية حقانية اوي، لو حد عمل حاجة انا هقوم اتخنق له ، وأنا شوفت ماما معملتش حاجة واحنا كبرنا في بيت أسري جميل مفيهوش فكرة الأب والأم منفصلين، لحد ما كبرت واشتغلت، فجأة صحينا في يوم بابا اختفى دي حاجة هزتني وافقدتني الثقة وحسيت إن ممكن أي حد يمشي".

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يُذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية ملك والشاطر، بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، مصطفى غريب، والتي عرضت في المملكة العربية السعودية.

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